France Bleu Normandie embarque sur le voilier Le Français

Serge Baillivet recevra Kenan Jaouen (capitaine du Français), Philippe Chastres, (vice-président de l’Armada) et Patrick Her (président d’honneur de l’Armada et Vice-président de l’association Grand Voilier École). Des jeunes de CM2 seront également à bord et partagerons avec nous leurs sensations sur ce grand voilier. Cette matinée spéciale sera l’occasion de revenir sur le passage du Français à Rouen, vivre ses manœuvres impressionnantes pour quitter les quais et évoquer la prochaine édition de L’Armada qui aura lieu en juin 2023. Le départ du Français est à vivre en direct sur France Bleu Normandie (Seine- Maritime/Eure) qui sera la seule radio à embarquer à bord.