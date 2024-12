France Bleu Nord met les estaminets à l’honneur

À partir de 9 heures, place à l’histoire du lieu et de ses aubergistes, suivie, dès 10 heures, d’une présentation culinaire avec un plat emblématique. De Marquillies à Ghyvelde, en passant par Bavinchove, Thiant et Willeman, ces établissements offrent une immersion dans la richesse du patrimoine local. Loin d’être figés dans le passé, ils incarnent un art de vivre qui allie souvenirs et modernité. Pour prolonger cette exploration, le week-end verra Pépée Le Mat, dans son incontournable "deuche", partir à la rencontre des estaminets pour son émission "Les bons plans de Pépée". Une aventure gourmande et chaleureuse à suivre sur les ondes et en ligne.

France Bleu Nord, fidèle à sa mission de valorisation du territoire, invite les auditeurs à vivre cette célébration unique des estaminets sur son site et son application.