France Bleu Limousin s'intéresse à l'accordéon

La saison 2 de ces chroniques a permis à Sébastien Farge, accordéoniste, de jouer sur 8 instruments de cette collection. Ces enregistrements ont un caractère exceptionnel. Les instruments choisis ont tous appartenus à des musiciens vedettes de l’accordéon. Ces instruments sont aujourd’hui des pièces témoins qui ne peuvent être jouées qu’avec parcimonie et dans certaines conditions. Sébastien Farge, musicien, accordéoniste et chroniqueur à France Bleu Limousin a donc choisi 8 de ces instruments afin de les présenter, en jouer, et parler de l’artiste à qui il a appartenu. En 5 épisodes par accordéon, en trois à quatre minutes, Sébastien Farge nous raconte pour France Bleu Limousin pourquoi cet instrument est si unique et particulier.