France Bleu Hérault lance son festival destiné aux enfants

Ce festival proposera de nombreux ateliers (sur inscription) : un atelier radio pour que les enfants participent à la création de leur propre émission sous une forme ludique et pédagogique, un atelier voix pour prendre le temps d’écouter sa propre voix et apprendre à connaître cet instrument, une aventure sensorielle dans un jeu de clair-obscur, un atelier création de l’émission "Voyage avec Mayssa’s Caravan" (les enfants feront l’apprentissage du média radio en créant leur propre émission ou encore un atelier autour des marchés avec des participants qui seront invités à raconter des histoires à partir de ces capsules sonores avec la collaboration d’Audioworkshop. Enfin, un atelier sur la réalité et les enjeux du métier de journaliste...