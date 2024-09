France Bleu Creuse ouvre ses portes pour les Journées du patrimoine

France Bleu Creuse est une radio emblématique dans ce département du Limousin. Elle y dispose non seulement d'une très forte notoriété mais aussi d'un très fort attachement des Creusois. Chaque année, cette locale de Radio France signe des audiences particulièrement élevées. Avec près de 23 000 auditeurs quotidiens, selon la dernière EAR Local de Médiamétrie, France Bleu Creuse a réalisé une audience cumulée de 22.8% sur la vague 2022-2024 contre 29.1% sur la vague 2020-2022.

Dans les locaux situés à Guéret, les auditeurs seront accueillis ce samedi 21 septembre et ce dimanche 22 septembre à 9h, à 9h30, à 10h, à 10h30, à 11h et à 11h30. Pour participer, ils doivent s'inscrire en appelant radio au 05 55 52 37 38 avant le 20 septembre.