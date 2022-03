France Bleu Besançon accompagne un convoi humanitaire

Un reportage à suivre sur l’antenne de France Bleu Besançon les dimanche 6, lundi 7 et mardi 8 mars dans nos matinales locales et nationales de même que sur le web avec des portraits, des témoignages, des interviews… Tout au long du parcours, le journaliste échangera avec les bénévoles et fera vivre ce voyage de plus de 24 heures jusqu’à la frontière ukraino-polonaise.

Doté de centaines de cartons, ce convoi apportera matériel médical, nourriture, vêtements, produits d’hygiène, produits de survie… aux réfugiés ukrainiens. Ce convoi est né grâce à l’initiative locale d’un boulanger bisontin, Stéphane Ravacley, qui, en 2021, avait mobilisé l’opinion pour conserver auprès de lui son jeune apprenti de 18 ans.