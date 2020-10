France Bleu Azur étend sa couverture

Depuis samedi matin, au lendemain des intempéries, les équipes de France Bleu se sont mobilisées pour suivre la situation et accompagner les habitants des zones sinistrées avec une antenne spéciale où se conjuguent solidarité et engagement. Fidèle à sa mission de service public et grâce au lien affectif fort qu’elle entretient avec ses auditeurs, France Bleu Azur poursuit cette mobilisation massive cette semaine, et tant que cela sera nécessaire, avec une antenne 100% solidaire particulièrement ouverte aux auditeurs pour favoriser le partage d’informations et l’entraide.

Malgré les conditions techniques et matérielles, France Bleu Azur produira notamment son antenne en direct de villages sinistrés : mercredi depuis le village de Breil-sur-Roya, et jeudi depuis Saint-Martin–Vésubie.