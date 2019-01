France Bleu Auxerre prolonge la magie de Noël

Tout au long du mois de décembre, les auditeurs de France Bleu Auxerre ont pu s’inscrire sur le site internet de la radio en formant un duo : un enfant de 7 à 10 ans / un adulte. Ils devaient simplement poster une photo rigolote de leur duo. Dix duos ont été tirés au sort pour participer à un grand jeu, ce samedi 5 janvier entre 11h et 13h, à l’aire de jeux Corsaires et Pirates, animé par Benoit Chomaud. Le rôle des parents : répondre à des questions de culture générale pour gagner du temps dans le sablier. Pour les enfants : ramasser le plus de boules possibles dans leur hotte. 2 000 euros de cadeaux avec Jouéclub Auxerre sont à remporter. Ce grand jeu sera, bien sûr, diffusé en direct sur France Bleu Auxerre.