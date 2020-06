France Bleu 100 % local tous les jours, dès ce 3 juin

Dans "La Vie en Bleu", France Bleu s’engage pour faciliter le quotidien de ses auditeurs, mettre en avant et remercier tous les artisans du "circuit court". De 11h à 12h, "On joue ensemble" se revendique comme le rendez-vous de la bonne humeur et du divertissement, et l’occasion de soutenir les producteurs locaux et le tourisme local grâce à des cadeaux 100% régionaux. Et toujours, depuis le 11 mai, deux nouveaux rendez-vous d’antenne accompagnent les énergies locales : "La relance de l’éco" (du lundi au vendredi à 7h15), qui s'intéresse à une entreprise emblématique en région et "Circuits courts" (du lundi au vendredi à 7h55), qui met en avant les producteurs locaux de services de proximité marchands ou non marchands, de consommation et distribution locales...