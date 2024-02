France Bleu : 100 heures de direct au Salon de l'agriculture

France Bleu produira plus de de 100 heures de programmes en direct, entre le 26 février et le 1er mars avec notamment cinq matinales filmées disponibles sur France 3 entre 7h et 9h : France Bleu Paris (les 26, 27 et 28 février), France Bleu Hérault le 29 février), France Bleu Occitanie le 1er mars) et le baladeur vidéo de France Bleu Roussillon (le 1er mars entre 7h et 9h).

D’autres matinales, seront aussi en direct, entre 6h et 9h : France Bleu Azur et France Bleu Cotentin (lundi 26 février), France Bleu Nord, France Bleu Gironde et France Bleu Bourgogne (mardi 27 février), France Bleu Mayenne et France Bleu Alsace (mercredi 28 février), France Bleu Cotentin et France Bleu Limousin (jeudi 29 février), France Bleu Orléans (vendredi 1er mars.