Forte hausse du temps passé sur les applications

Le Brésil bat le record en temps passé sur les apps, avec un bond de 30% entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2021. Malgré une légère baisse au cours des 12 derniers mois, les Brésiliens passent toujours bien plus de 5 heures par jour sur les apps. La situation est similaire en Indonésie, le seul autre pays dont les consommateurs passent plus de 5 heures par jour sur les apps. Ici, le taux de croissance est de 35% en 2 ans. En termes de croissance la plus importante, les principaux marchés sont la Russie et la Turquie. Les Russes passent aujourd'hui 45% plus de temps sur les apps qu'au deuxième trimestre 2019. Pour les Turcs, c'est 40%.

Les applications sociales, éducatives de photo et de vidéo contribuent à une augmentation de 20% du temps passé quotidiennement par rapport aux niveaux d’avant la pandémie aux Etats-Unis...