Flandre : l'opération "Ukraine 12-12" sur 6 radios nationales

Ce jeudi, Radio 2, MNM, Studio Brussel, Nostalgie, Qmusic et Joe diffusent 14 heures de radio live pour venir en aide aux victimes en Ukraine. Et en soirée, une émission TV sera aussi diffusée sur Eén, VTM et Play4. Brandy a développé un thème musical reconnaissable et l'a intégré aux pistes de la série internationale de jingles KickUp avec Anne Paulissen et Wouter Landuyt qui ont assuré les voix.