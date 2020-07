Fip rend hommage à Ennio Morricone

Ainsi, à la cinquantième minute de chaque heure, entre 10h50 et 18h50, un morceau de l'immense répertoire du maestro italien sera diffusé sur l'antenne.

Et, ce soir à partir de 20h, c'est "Certains l'aiment Fip", l'émission cinéphile de Fip, qui enfile son cache poussière, son chapeau de cow boy et ses éperons pour saluer le génie d'Ennio Morricone avec la rediffusion d'une émission lui étant dédiée.