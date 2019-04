Fip partenaire du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris

Lundi 13 mai à 19h, Fip s’installera au Belair, le bar de la Maison de la radio pour un Club Jazzafip dédié au festival. À cette occasion, la co-fondatrice du festival, Donatienne Hantin, viendra présenter la nouvelle édition et la chanteuse de jazz Kellylee Evans interprétera quelques-uns de ses titres. Vendredi 24 mai, Fip proposera une soirée Nouvelle-Orléans en direct de la Maison des Océans. À partir de 19h, Cecil L. Recchia plongera les auditeurs au coeur des rythmes racines de la Nouvelle-Orléans ( Club Jazzafip de 20h30 à 21h30) et Marion Rampal conjuguera tradition et invention, mélodies entêtantes et improvisation, musiques populaires afro-américaines et racines classiques occidentales (Fip Jazz au Féminin de 22h à 23h).