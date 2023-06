Fête de la radio : l’Arcom met la radio numérique à l’honneur

Partout en France, des portes-ouvertes, des expositions ou encore des émissions spéciales seront mises en place pour mettre en avant la radio et ceux qui contribuent à la faire vivre chaque jour.

Après avoir célébré le centenaire des premières émissions radiophoniques et les 40 ans de la libération de la bande FM, cette année, le DAB+ sera à l’honneur pour l’Arcom afin de mieux faire connaitre tous les avantages de la radio numérique au plus grand nombre : le DAB+ permet non seulement une plus grande pluralité d’acteurs radiophoniques, mais aussi une qualité de son inédite et une écoute en mobilité plus confortable.