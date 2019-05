Festival du Livre Audio le programme, un secteur tendance

L’association La Plume de Paon et ses partenaires annoncent l’édition 2019 du Festival du Livre Audio. Pendant 11 jours, le grand public et les professionnels du livre et du son sont invités à renouer avec le plaisir de la lecture à voix haute et à découvrir les coulisses du livre

audio. Au programme : ateliers de création de livres audio numériques, Casting La Voix, Nuit du livre audio, studios mobiles, rencontres en librairies, etc. Alors que le livre audio était un marché de niche, il connait une croissance exponentielle aux Etats-Unis, en Europe et, plus récemment, en France.