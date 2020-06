Festival de l’info locale 2020 : une édition en ligne pendant 5 jours

Pour cette édition numérique, les conférences, webinaires et ateliers se feront en visio et une plateforme sera mise en place pour que les festivaliers puissent facilement échanger entre eux et partager leurs expériences. Un replay sera également disponible pour permettre aux professionnels de voir ou revoir les quelque 40 heures d’interventions prévues en live tout au long de la semaine.La baisse des coûts logistiques nous permet de proposer un tarif réduit par rapport à la première édition nantaise. Les billets d’accès au FIL sont proposés cette année à 119 € HT (au lieu de 149) pour ceux qui travaillent au sein de médias indépendants et associatifs de moins de 10 salariés et à 199 € HT (au lieu de 249) pour tous les autres professionnels. Ils sont accessibles ICI