"Fais ton balado" dévoile les 5 projets gagnants

Pour cette édition 2022, les participants, âgés entre 18 et 25 ans et sans expérience professionnelle dans le domaine, devaient soumettre un projet original de court documentaire audio. Après délibérations et analyse de dizaines de projets, le jury composé de professionnels du milieu du balado a choisi les cinq projets gagnants : "Écouter la voix de la rue" de Xavier Gagnon, "Jusqu'au bout du hasard "de Zoé Boudou, "Tête de turc" d’Audrey Pilon-Topkara, "Dans ma peau" de Ulrika Lucia Obama et "Quand santé mentale vient avec code postal ede Gabrielle Thouin.