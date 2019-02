Fact checking, proximité, podcast : les attentes des Français pour Radio France

Sans grande surprise, c'est l'information, la musique, la culture et la proximité qui ont suscité le plus de réponses concernant Radio France. Le public plébiscite une information fiable et de qualité (68 %) et les programmes culturels (43%). Concernant la qualité de l'information, la lutte contre les fausses nouvelles et la vérification des informations (fact checking) est le plus cité. "Il y a deux niveaux : quand on produit l'information, nous la vérifions, cela fait partie de notre travail. L'autre chose, c'est la circulation de fausses informations sur les réseaux sociaux : là aussi nous devons agir" a souligné Serge Shick dans une interview à La Lettre Pro de la Radio. Le décryptage, l'investigation, et la compréhension de l'actualité internationale sont également des priorités, selon les résultats de cette consultation. Sur les deux médias, cela se traduit aussi par un fort attachement des répondants à la proximité. Sur le divertissement, sans grande surprise, l'humour (57%) figure en tête des attentes à la radio, suivi de la culture générale (53%) et du direct (33%).Enfin sur l'accessibilité des contenus, les Français plébiscitent davantage de diffusion sur les plateformes digitales dédiées (79%) et des podcasts mélangeant réécoute et productions originales (53%).Retrouvez l'ensemble de cette étude : ICI