Fabrice Drouelle prolonge l’antenne jusque sur les transats

France Inter capitalise sur le succès de son émission Affaires Sensibles en le prolongeant sur papier. Depuis le 2 mai 2024, un cahier de vacances de 96 pages, édité par Hors Collection et vendu 9.90 €, permet aux auditeurs de tester leurs connaissances sur les grandes affaires du XXe et XXIe siècle. L’univers sonore et l’approche narrative de Fabrice Drouelle sont ici transposés en une série de jeux, rébus, charades, grilles et quiz inspirés par trente récits marquants diffusés dans l’émission. L’ouvrage s’inscrit dans une logique de continuité éditoriale et sonore. Si la voix de Drouelle n’est pas présente physiquement, le ton et les angles familiers aux auditeurs de France Inter sont intégralement respectés. Le cahier est structuré en cinq grandes thématiques, allant des faits divers à la géopolitique, dans la lignée des formats diffusés à la radio.