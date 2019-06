FIP : une nouvelle webradio pour l'été

Avec "L'été Métal", FIP veut mettre en avant "un nouveau genre pour plus de découvertes, d’éclectisme et de passion musicale". Lancée ce 17 juin, cette 8e webradio dénommée "L'été Métal" devrait permettre à FIP d'élargir son univers musical et renforcer son caractère prescripteur.

Par ailleurs, FIP dispose d'un nouveau site web qui évolue grâce à "une refonte graphique, une ergonomie repensée utilisant les dernières technologies pour une expérience utilisateur enrichie". Ainsi, le site offre "un plus grand confort d’écoute avec une meilleure qualité audio". Il est également doté d'un nouveau Player persistant comme sur les services de streaming.