FIP : une nouvelle série de l'été en août

Cette série intitulé "Quincy Jones, Give me the Q !", est une plongée dans le destin d’un homme passé du ghetto au gotha par la seule force de son talent. Trompettiste, arrangeur, compositeur, visionnaire, producteur ou encore faiseur de rois, Quincy Jones est l’un des plus grands "influenceurs" de l’histoire du XXe siècle. Du bebop au hip-hop en passant par la pop, le natif de Chicago a vécu mille et une vies discographiques.

De Ray Charles à Michael Jackson, en passant par New York et Hollywood, chaque épisode est l’occasion d’explorer l’histoire personnelle de Quincy Jones et celle de la musique du XXe siècle. Il aura 90 ans l’année prochaine et s’il y a bien un musicien qui incarne l’éclectisme de FIP, c’est lui.