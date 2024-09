FIP s'installe au "Nancy Jazz Pulsations" 2024

Cette édition mettra à l'honneur non seulement le jazz, mais aussi des artistes d’autres horizons : le rock britannique avec The Stranglers, le blufunk de Keziah Jones, et la voix envoûtante de Richard Bona. Le talentueux Yamê et la scène rap avec Hugo TSR, Isha, et Prince Wally complèteront cette programmation éclectique.

Fidèle à son engagement pour la diversité musicale, FIP proposera plusieurs moments forts en direct. D'abord, le vendredi 18 octobre, la sation captera la programmation hip-hop du NJP et la diffusera sur sa webradio dédiée. Ensuite, le samedi 19 octobre, deux concerts seront retransmis en direct sur FIP : The Skatalites à 21h25 et Kassav' à 23h15 pour une clôture en beauté.