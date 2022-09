FIP partenaire du Prix Joséphine

Le but du Prix Joséphine est de faire découvrir ou de mettre en lumière le meilleur de la musique française d’aujourd’hui. Parmi les inscrits, quarante albums ont d’abord été sélectionnés fin juin par dix journalistes musicaux venus de la presse écrite, de la radio et du web. Seule la qualité artistique devait les guider : aucune barrière de genre, la célébrité des candidats ne devait être ni un handicap ni un avantage. Le Prix met en avant des albums auto produits, des labels indés comme des majors, du rap aussi bien que de la musique folk, de l’électro et du blues, du rock et de la chanson française et des formes hybrides qui restent à baptiser.