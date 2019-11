FIP gagne 50 000 nouveaux auditeurs à Paris

Rédigé par Brulhatour le Jeudi 28 Novembre 2019 à 12:10 | modifié le Jeudi 28 Novembre 2019 à 12:10

Après un premier succès de Fip dans les résultats nationaux de l’étude 126 000, "la plus éclectique des radios musicales" affiche une progression en Île-de-France. L’audience cumulée s’établit à 2.1% (+ 0.4 point). Sa Part d’Audience en Île-de-France est également en progression et atteint 2.5 % (+0.9 point en un an).