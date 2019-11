FIP et CultureBox au coeur des Trans Musicales de Rennes

Du 5 au 7 décembre, FIP investit Le Liberté à rennes et proposera des interviews inédites, des shows cases et des sessions live vidéo exclusives en public à vivre sur Fip, sur fip.fr et sur Culturebox.fr. Cou d'envoi jeudi prochain, Le Liberté accueillera le collectif congolais Bantou Mentale, la folie 60’s des Grys-Grys, le MC burkinabé Art Melody et l’orchestre traditionnel haïtien Chouk Bwa. Deux soirées sont aussi prévues les6 et 7 décembre. Ces sessions seront retransmises dans les émissions "FIP en Trans", vendredi 6 et samedi 7 décembre à 20h et disponibles en vidéos sur fip.fr avec culturebox.

Reportages, photos, contenus exclusifs viendront compléter les concerts en direct durant 3 jours sur fip.fr. Enfin, le jeudi 12 décembre à partir de 20h, FIP diffusera le meilleur des concerts enregistrés au Parc Expo.