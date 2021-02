FIP dévoile son nouveau podcast le 10 février

Ce touche-à-tout fera visiter chaque mois, avec sa verve et sa poésie décalée, une ville où la musique bouillonne particulièrement. Ce 10 février, le premier épisode de "Sound Of Joy" emmènera les auditeurs à Londres, à la rencontre de la nouvelle scène jazz : Moses Boyd, Zara McFarlane par exemple mais aussi leur grand frère Shabaka et même leur parrain qui est aussi celui de ce podcast : Gilles Peterson. Et Londres n’est que la première étape de ce périple musical. Dès le mois de mars, Thomas de Pourquery emmènera les auditeurs à Toronto. "Sound Of Joy" ce donc 6 podcasts pour 6 villes emblématiques d'une effervescence créative intense à découvrir chaque mois à partir du 10 février sur fip.fr et sur l'application FIP.