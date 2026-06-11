FGL célèbre ses 45 ans lors des Océanes 2026

Derrière l’événement, FGL a coordonné une organisation particulièrement importante. L’édition 2026 a nécessité 47 chambres d’hôtel pour accueillir les participants, la mobilisation de près de 100 bénévoles ainsi que des chauffeurs parcourant des centaines de kilomètres pour accompagner les artistes. Des associations locales ont également participé à l’organisation dans les domaines de la sécurité, de la décoration, de l’environnement, de la logistique et des soins. Les forces de l’ordre, les services municipaux, les entreprises partenaires et l’industrie musicale ont également été associés au dispositif, tout comme les actions de communication déployées sur les supports digitaux, papier, audio et graphiques.

Soutenues principalement par des partenaires privés, la Ville de Biscarrosse, la Communauté de Communes, des associations, des bienfaiteurs et le Casino de Biscarrosse, les Océanes FGL se projettent désormais vers leur prochaine édition. Les organisateurs évoquent déjà un rendez-vous fixé au 5 juin pour célébrer les 30 ans de cet événement radiophonique.