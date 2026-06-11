FGL célèbre ses 45 ans lors des Océanes 2026

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La station a également proposé en journée un village "Mission Océan". La scénographie était complétée par une lune géante illuminée, des projections de fresques de grands peintres, des effets lasers ainsi qu’une baleine intégrée à la mise en scène, dans un environnement conçu pour accompagner le message éco-responsable défendu par l’événement.
Près de 1 000 tote bags aux couleurs de l’événement ont été distribués par les bénévoles mobilisés sur le site. Les visiteurs ont pu échanger avec Miss Landes/Béarn Andrea Oddos et ses deux dauphines, ainsi qu’avec la première dauphine de Miss Bassin d’Arcachon et des représentants de son comité. Des messages environnementaux ont été diffusés sur l’écran géant afin d’accompagner la démarche engagée depuis quatre ans par les organisateurs.
Près de 1 000 tote bags aux couleurs de l’événement ont été distribués par les bénévoles mobilisés sur le site. Les visiteurs ont pu échanger avec Miss Landes/Béarn Andrea Oddos et ses deux dauphines, ainsi qu’avec la première dauphine de Miss Bassin d’Arcachon et des représentants de son comité. Des messages environnementaux ont été diffusés sur l’écran géant afin d’accompagner la démarche engagée depuis quatre ans par les organisateurs.
La soirée a réuni Flo Delavega, Emma, récemment révélée par "Danse avec les stars", Ebony, finaliste de la "Star’Ac 2025" mais également Philippine Lavrey, Elliott avec "La Camisa negra" et Manon Lisa ont également participé à cette édition. Les prestations ont été relayées sur un écran LED géant de 13 mètres par 3 installé au fond de la scène conçue par l’entreprise landaise Broca, déjà aperçue notamment à Garorock.
Une organisation mobilisant de nombreux acteurs locaux
Derrière l’événement, FGL a coordonné une organisation particulièrement importante. L’édition 2026 a nécessité 47 chambres d’hôtel pour accueillir les participants, la mobilisation de près de 100 bénévoles ainsi que des chauffeurs parcourant des centaines de kilomètres pour accompagner les artistes. Des associations locales ont également participé à l’organisation dans les domaines de la sécurité, de la décoration, de l’environnement, de la logistique et des soins. Les forces de l’ordre, les services municipaux, les entreprises partenaires et l’industrie musicale ont également été associés au dispositif, tout comme les actions de communication déployées sur les supports digitaux, papier, audio et graphiques.
Soutenues principalement par des partenaires privés, la Ville de Biscarrosse, la Communauté de Communes, des associations, des bienfaiteurs et le Casino de Biscarrosse, les Océanes FGL se projettent désormais vers leur prochaine édition. Les organisateurs évoquent déjà un rendez-vous fixé au 5 juin pour célébrer les 30 ans de cet événement radiophonique.
Soutenues principalement par des partenaires privés, la Ville de Biscarrosse, la Communauté de Communes, des associations, des bienfaiteurs et le Casino de Biscarrosse, les Océanes FGL se projettent désormais vers leur prochaine édition. Les organisateurs évoquent déjà un rendez-vous fixé au 5 juin pour célébrer les 30 ans de cet événement radiophonique.