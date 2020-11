Europe 1 organise une vente des vinyles de sa discothèque

Répartis en 331 lots et 19 catégories, un éventail de pépites musicales sera proposé dont une sélection importante de 45 tours et d’EPs (Extended Play). Tous les genres musicaux seront représentés, des plus populaires aux plus pointus. La vente se déroulera ce samedi 28 novembre à 14h en direct live sur le site drouotdigital.com.Le catalogue st consultable en ligne sur art-richelieu.fr