Europe 1 mise en demeure par le CSA

Selon Satellifax, serait en cause, une phrase prononcée par l’un des invités au sujet d’une polémique l’opposant à un acteur : "je sais bien qu’entre Trappes et Hollywood, il n’a pas eu le temps de maîtriser la langue française…".

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donc considéré qu’il y a eu une "insuffisante maîtrise de l’antenne" (les animateurs ne sont pas intervenus), conduisant à un non-respect de l’article lui demandant de veiller "à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République » et à « (contribuer) aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations".