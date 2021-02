Europe 1 lance l'opération #Europe1Solidaire

Du 8 au 12 février, les équipes d'Europe 1 se mobilisent en faveur de la jeunesse et lui apportent conseils pratiques, soutien psychologique et facilitent la mise en relation avec les entreprises qui recrutent.

De nombreux rendez-vous et des invités fil rouge se succèderont tout au long de cette semaine spéciale solidarité Les animateurs et chroniqueurs d'Europe 1 sont mobilisés au service et à l'écoute des jeunes avec des rendez-vous dédiés Une semaine à vivre également sur Europe 1.fr et les réseaux sociaux de la station avec le hashtag #Europe1Solidaire. Enfin, l'ensemble des contenus sera disponible sur une page dédiée du site Europe1.fr. Ils pourront notamment y retrouver une carte interactive regroupant les différentes offres mises à leur disposition.