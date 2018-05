Europe 1 : inauguration du "Studio Pierre Bellemare" à la rentrée

Le "Studio Pierre Bellemare" sera inauguré à la rentrée prochaine en présence des proches de l’animateur et des salariés dans l’immeuble Cévennes situé dans le XVe arrondissement de Paris que les équipes d'Europe 1 investiront dès cet été. "Arnaud Lagardère et Laurent Guimier, ainsi que l'ensemble des salariés de la station, souhaitent rendre un hommage appuyé à Pierre Bellemare grand homme de radio et de télévision, conteur d'exception et grande voix d'Europe 1" explique la station.