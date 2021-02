Europe 1 Studio : nouvelle saison pour "Mon client et moi"

Tous les mercredis, les auditeurs découvriront des récits intimes, parfois politiques, pour approfondir encore plus la relation très particulière entre un avocat et son client. Chaque épisode donne à entendre deux histoires qui s’entrecroisent, tantôt bouleversantes, tantôt inquiétantes. Celle d’une avocate, jeune maman, qui défend une assistante maternelle accusée d’avoir tué un bébé, celle d’un défenseur des droits de l’homme qui plaide aux côtés de terroristes d’extrême droite ou celle d’un avocat qui reçoit un jour une large enveloppe dont le contenu est morbide… Pour cette deuxième saison, des avocats de renom ont répondu à l’appel, notamment le président d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme, Me Henri Leclerc.