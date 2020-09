Europe 1 Studio lance son nouveau podcast "Serieland"

Mardi 8 septembre, Europe 1 Studio, le studio de création audio d'Europe 1, lance son nouveau podcast "Serieland", les séries par celles et ceux qui les aiment et les font. Deux fois par semaine et toute l'année, Eva Roque et son équipe de "sérivores" échangeront sur ces fictions qui portent un regard acéré sur notre société. Chaque mardi, des comédiens, des comédiennes, des scénaristes, des réalisateurs, des réalisatrices mais aussi des sociologues, des philosophes... viendront partager leur expertise et leur amour pour les séries autour d'une thématique de société. Une chronique "coulisse" sera menée par Clémence Olivier et une chronique "recommandation" sera réalisée en alternance par Margaux Baralon, Clément Lesaffre et Bertrand Chameroy.