Europe 1 Studio, Lagardère Publicité News et Universal célèbrent les 25 ans de DreamWorks

Présenté par Mathieu Charrier, chef adjoint du service Culture-Société et animateur de l'émission cinéma "CLAP !" d’Europe 1, le podcast a été imaginé autour de trois épisodes qui reviennent en quinze minutes sur les grandes thématiques incarnées par DreamWorks depuis sa création : "L’anti-Disney", 1er épisode à découvrir dès maintenant, "Les franchises stars", diffusé le 13 octobre et "L’ère des dragons", diffusé le 20 octobre.cUn épisode bonus, "Les frenchies de DreamWorks", sera diffusé le 1er décembre pour accompagner la sortie en salle des "Croods 2 : Une nouvelle ère".

"CLAP !" est à retrouver sur Europe 1.fr et sur les plateformes d’écoute Apple, Google, Soundcloud, DailyMotion et YouTube.