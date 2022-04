Eurocom réalise les bonnettes microphoniques de Roland Garros

Depuis 25 ans, Eurocom, importateur et intégrateur de studios de radio, accompagne les plus grands médias français dans la fourniture des bonnettes microphoniques que nous avons l’habitude de voir à la télévision aux micros des journalistes. "Nos Bonnettes n’ont pratiquement aucun impact sur la qualité du son, tout en réduisant le bruit du vent et les bruits de plop. La mousse dont les pores sont ouverts à plus de 99%, constitue le cœur du produit, ce qui les rend incroyablement résistantes aux effets néfastes de l'humidité et des rayons UV" explique l'entreprise. "Pour améliorer encore l'aspect, nous offrons la possibilité de "floquer" la surface. Ce procédé interne permet d'obtenir un aspect plus brillant et une plus grande durabilité des couleurs".