Eurocom commercialisera les consoles Studer

Studer est une marque audio emblématique depuis plus de 70 ans. En tant que leader du marché et innovateur de l'industrie, Studer s'appuie sur sa réputation inégalée en appliquant des décennies de qualité sonore et audio à un marché en constante évolution de la diffusion et du streaming vidéo. Les séries micro et Vista offrent une solution pour un large éventail d'applications, de la production à domicile aux grandes installations de production et d'événements.

Bruno Guers, PDG de Eurocom, Jésus Vazquez Miguel, directeur commercial pour Eurocom, et Pascal CIMA responsable Evertz pour la France, sont très heureux de cet accord et annoncent qu’il seront présents au prochain SATIS 2022.