Euradio a inauguré ses nouveaux locaux à Strasbourg

Ce 16 décembre, Euradio et les Jeunes Européens ont inauguré leurs locaux au 25 avenue du Général de Gaulle à Strasbourg. "Un partenariat renforcée pour créer de nouvelles synergies entre les deux organisations et leur membres" explique un communiqué. Accueillis par Laurence Aubron, directrice d'Euradio, et Camille Petijean, président des Jeunes Européens Strasbourg, les invités ont pu découvrir les bureaux des Jeunes Européens et le studio radio d'Euradio à Strasbourg. Laurence Aubron et Camille Petitjean ont rappelé "la nécessité de parler d'Europe à partir des territoires".

Objectif : faire de ce nouveau pôle associatif, un laboratoire vivant et multiculturel pour l'expression, l'échange, la pratique et la réflexion sur les questions européennes à Strasbourg.