Étude dentsu : comment les Français s'informent ?

Le journal télévisé jouit de nouveau d’une grande popularité : celui-ci confirme une position de premier moyen pour s’informer (27%), et gagne 5 points vrsus 2017 (22%), aux dépens notamment des chaines d’information en continu, qui perdent 3 points. Cette progression est très probablement liée à la crise sanitaire et aux allocutions du gouvernement, suivies par un très grand nombre de Français pour s’informer sur les contraintes et bonnes pratiques aux différentes étapes de cette crise. Le JT est devenu en 2022 la source "la plus utile" aux yeux des Français de 18 ans et plus (53%) et cette mention gagne 16 points versus 2017 (37%).

"Ces dernières années ont été exceptionnelles sur bien des niveaux, et les médias d'information ont pris une place encore plus importante dans le quotidien des Français. Même critiqués ou challengés, il est très probable que leur rôle se renforce encore dans les mois qui viennent compte-tenu de l'actualité" a commenté Barbara Vite de dentsu France.