États-Unis : plus de 100 millions d'auditeurs de podcasts

La croissance du nombre d'auditeurs a naturellement conduit à une expansion du contenu. Spotify et Pandora sont tous deux devenus "hyper concentrés" sur la croissance de leurs offres de podcasts respectives l'année dernière. Spotify, le service de streaming le plus populaire aux États-Unis, a dépensé 400 millions de dollars pour acquérir trois sociétés de podcast en 2019 : Gimlet Media, Anchor et Parcast . Cette année, la société a racheté The Ringer, un éditeur numérique axé sur les podcasts, ainsi que des droits exclusifs sur le podcast "Joe Rogan Experience" massivement populaire. SiriusXM a racheté le service de streaming Pandora au début de 2019 et a depuis mis à la disposition de ses auditeurs de nombreuses émissions de radio sous forme de podcasts.