États-Unis : les professionnels de la radio optimistes

Certes, les résultats de cette étude annuelle n'ont rien de scientifiques mais ils ont le mérite de dessiner une tendance qui est donc celle l'optimisme pour les douze prochains mois de cette année 2023. Par rapport à il y a un an, près de six répondants sur dix (58%) se disent plus optimistes quant à l'avenir de la radio. Seuls 30% des lecteurs d'Inside Radio se disent moins optimistes qu'il y a un an. Près de deux répondants sur trois (63%) affirment même que la radio devrait bénéficier en 2023 d'une renaissance audio grâce à la prévalence de nouveaux appareils et de nouveaux canaux pour accéder au contenu audio. Seuls 28% ne sont pas d'accord avec cette éventualité...