Erik Kervellec nommé directeur de l’information à France Bleu

Diplômé de l'IUT de Journalisme de Bordeaux (1983) et titulaire d'un Master de Sciences politiques à la Sorbonne (1997), Erik Kervellec, 55 ans, commence sa carrière professionnelle en qualité de journaliste à FR3 (France 3) Bretagne en 1983.Erik Kervellec intègre Radio France en 1987 en qualité de rédacteur reporteur à Radio France Loire Océan (aujourd'hui France Bleu Loire Océan) avant de rejoindre Radio France Isère (France Bleu Isère) en 1988.Erik Kervellec rejoint la rédaction de France Info en qualité de présentateur en 1994. Il est nommé rédacteur en chef adjoint en 1996 et devient rédacteur en chef en 1998. Il est nommé chef du service police, justice, enquêtes en 2011, et en 2012, chef des informations de France Info.