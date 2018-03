Éric Revel s'exprime sur la future présidence de Radio France

Si Éric Revel a notamment évoqué la réforme de l’audiovisuel et le possible et éventuel rapprochement entre France Bleu et France Télévisions, notamment avec France 3, on retiendra aussi et surtout que l'actuel directeur général de France Bleu n'a pas hésité à donner le nom de celle qui l'aimerait voir succéder à Mathieu Gallet. "Sibyle Veil connaît parfaitement bien cette maison (...) Je ne suis pas membre du CSA (...) peut-être que la continuité est une valeur sûre" a déclaré le patron de France Bleu.

Rappelons que Sibyle Veil est directrice des opérations et des finances à Radio France. Elle a été conseillère à l’Elysée lors de la Présidence de Nicolas Sarkozy. Elle est surtout issue de la promotion Senghor à l’ENA, la même qu’Emmanuel Macron...