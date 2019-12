Engle investit 250 m² en plein Paris entièrement dédiés à la création audio

Pour répondre à la demande croissante de créations originales de la part des plateformes, des marques et des médias, Engle vient d’inaugurer un lieu entièrement consacré aux podcasts natifs et à l’audio non-musical. Pour développer ses programmes, Engle s’est entouré de talents et d’experts : planneurs stratégiques, journalistes, auteurs, concepteurs-rédacteurs, scénaristes, acteurs... Pour accompagner cette équipe stratégique, artistique et créative, Engle dispose d’un service juridique, de distribution et d’analyse des metrics.