En été, 76% des visites sur les sites sont réalisées en mobilité

On notera dans ce nouveau classement mensuel, les bons résultats de franceinfo.fr avec près de 130 millions de visites unifiées en juillet ou encore les résultats de francebleu.fr avec plus de 35 millions de visites unifiées sur l'ensemble du mois de juillet.En ce qui concerne la popularité des applications, Snapchat domine toujours très largement avec près de 3 milliards de visites totales. Plusieurs radios apparaissent dans les 50 premières places mais sans pouvoir rivaliser avec le géant américain : franceinfo, France Inter, RMC, NRJ, France Bleu, Europe 1 ou encore RFI... Par ailleurs, on note toujours la présence du réseau régional Tendance Ouest dans le Top 100, à la 90e position.Enfin, dans la catégorie des sites fixes et mobiles, seuls franceinfo.fr et francebleu.fr parviennent à se maintenir dans le Top 25.Le classement ACPM des applications est accessible ICI . Celui des sites fixes mobiles et AMP, ICI