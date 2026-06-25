En Bavière, l’écoute radio numérique dépasse l’analogique pour la première fois

La radio franchit une nouvelle étape dans sa transition numérique en Bavière. Les premiers résultats de la Funkanalyse Bayern Hörfunk 2026 (FAB), qui ont été présentés ce 24 juin à l’occasion des Lokalmedientage de Nuremberg, montrent que les modes de réception numériques deviennent majoritaires dans les usages quotidiens de la radio. En 2026, 48.1% de la population bavaroise âgée de 14 ans et plus écoute la radio via des modes de réception numériques lors d’un jour ouvré moyen. C’est la première fois que ce niveau dépasse nettement celui de la FM, qui atteint 45.2%.

Ces 48.1% regroupent l’écoute via le DAB+, la radio sur internet ainsi que les réceptions par câble et satellite. Cette progression confirme la poursuite de la transformation des usages radio vers les plateformes numériques.