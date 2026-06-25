En Bavière, l’écoute radio numérique dépasse l’analogique pour la première fois

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Ces 48.1% regroupent l’écoute via le DAB+, la radio sur internet ainsi que les réceptions par câble et satellite. Cette progression confirme la poursuite de la transformation des usages radio vers les plateformes numériques.
Le DAB+ principal moteur de la croissance
En Bavière, 53,2 % de la population âgée de 14 ans et plus disposent désormais d’un accès à au moins un récepteur compatible DAB+. Dans le même temps, la couverture quotidienne du DAB+ continue de progresser. Sa portée quotidienne atteint 35,2 % en 2026. Autrement dit, environ un habitant sur trois utilise chaque jour ce mode de réception pour écouter la radio.
La progression des usages numériques s’accompagne d’un recul continu de l’écoute exclusivement réalisée via la FM. Parmi l’ensemble des auditeurs radio lors d’une journée moyenne, seuls 36 % utilisent désormais uniquement ce mode de réception. Cette tendance illustre la diversification croissante des modes d’accès aux contenus radio et audio, avec une place de plus en plus importante accordée aux plateformes numériques.