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Jeudi 25 Juin 2026 - 07:50

En Bavière, l’écoute radio numérique dépasse l’analogique pour la première fois


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La radio poursuit sa transformation numérique en Bavière. Selon les premiers résultats de la Funkanalyse Bayern Hörfunk 2026, les modes de réception numériques représentent désormais 48.1% de l’écoute quotidienne, contre 45.2 % pour la FM. Cette évolution est principalement portée par le DAB+, dont la couverture et l’usage continuent de progresser auprès de la population bavaroise âgée de 14 ans et plus.



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La radio franchit une nouvelle étape dans sa transition numérique en Bavière. Les premiers résultats de la Funkanalyse Bayern Hörfunk 2026 (FAB), qui ont été présentés ce 24 juin à l’occasion des Lokalmedientage de Nuremberg, montrent que les modes de réception numériques deviennent majoritaires dans les usages quotidiens de la radio. En 2026, 48.1% de la population bavaroise âgée de 14 ans et plus écoute la radio via des modes de réception numériques lors d’un jour ouvré moyen. C’est la première fois que ce niveau dépasse nettement celui de la FM, qui atteint 45.2%.
Ces 48.1% regroupent l’écoute via le DAB+, la radio sur internet ainsi que les réceptions par câble et satellite. Cette progression confirme la poursuite de la transformation des usages radio vers les plateformes numériques.

Le DAB+ principal moteur de la croissance

En Bavière, 53,2 % de la population âgée de 14 ans et plus disposent désormais d’un accès à au moins un récepteur compatible DAB+. Dans le même temps, la couverture quotidienne du DAB+ continue de progresser. Sa portée quotidienne atteint 35,2 % en 2026. Autrement dit, environ un habitant sur trois utilise chaque jour ce mode de réception pour écouter la radio.
La progression des usages numériques s’accompagne d’un recul continu de l’écoute exclusivement réalisée via la FM. Parmi l’ensemble des auditeurs radio lors d’une journée moyenne, seuls 36 % utilisent désormais uniquement ce mode de réception. Cette tendance illustre la diversification croissante des modes d’accès aux contenus radio et audio, avec une place de plus en plus importante accordée aux plateformes numériques.


Une étape symbolique pour le marché de la radio

Pour le président de la Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), cette édition 2026 marque un changement significatif dans l’évolution du média radio. Dr Thorsten Schmiege déclare : "L’usage de la radio en Bavière devient de plus en plus numérique. Cette année marque un tournant : en 2026, l’écoute de la radio numérique dépasse la FM. La transformation se poursuit donc. Le DAB+ y joue un rôle majeur. C’est une bonne nouvelle – pour les diffuseurs comme pour les auditeurs : car le DAB+ offre davantage de diversité et une meilleure expérience d’écoute à moindre coût".

Tags : Allemagne, audience, Bavière, DAB, DAB+, FM



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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