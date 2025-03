En 2025, FIP part en tournée aux quatre coins de la France

Depuis plusieurs années maintenant, FIP réinvente le live électro avec les soirées FIP 360, des expériences immersives et sensorielles qui plongent le public au cœur de la musique électronique, à 360°. Après avoir réchauffé les Jardins du Musée Carnavalet, la Monnaie de Paris, le Petit Palais ou la Chapelle Royale de Vincennes, le dispositif sonore des FIP 360 migrent vers de nouveaux horizons. "De nouveaux sites patrimoniaux remarquables, à Paris et en région, que l’aura magique de ces soirées électro saura sublimer" explique la radio. En 2025, FIP posera ses valises aux Arènes de Nîmes, au Domaine d’O de Montpellier dans le cadre du festival de Radio France, à l’Église Saint-Joseph du Havre et à la Monnaie de Paris pour faire résonner l’onde sonore des FIP 360 et transporter le public dans le meilleur de la musique électronique actuelle.