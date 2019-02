En 2019, le SwissRadioday a 20 ans

La prochaine, et donc 20e édition, du SwissRadioday se déroulera le 29 août prochain à Zurich en Suisse. Temps fort du début de saison radiophonique. chez nos voisins suisse, le Swiss Radioday accueille des représentants internationaux des médias, de la politique et de la publicité. Conférences, débats, ateliers permettront une nouvelle fois de présenter et commenter les nouveautés techniques et de contenus ainsi que l'avenir de la radio.SRG SSR et les radios privées (VSP & RRR) organisent conjointement le SwissRadioDay depuis 2000. C'est le seul événement ouvert aux représentant de toutes les régions linguistiques du pays à être entièrement consacré à la radio. Depuis 2015, les associations Unikom et Limus sont aussi de la partie.