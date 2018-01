En 2018, faites un tour au Salon de la Radio

La prochaine édition du Salon de la Radio ? Notez d’ores et déjà les dates : 25, 26 & 27 janvier 2018 ! Cette édition 2018 se déroulera durant trois jours, dans un lieu emblématique de Paris, lieu inscrit aux monuments historiques : la Grande Halle de la Villette qui a déjà accueilli la manifestation. En 2016, ce sont 4 951 et en 2017, 5 800 professionnels qui ont fait le déplacement pour découvrir les nouveautés présentées, pour s’imprégner et s’inspirer des savoir-faire de quelque 215 intervenants, pour se réunir (chaque année, la manifestation offre un espace unique de réunion à l’ensemble des organisations syndicales et patronales), pour imaginer la radio de demain et, bien sûr, pour assister aux animations exclusives, pour se rencontrer et pour prendre le pouls de l’industrie.





En 2017, plus de 100 exposants ont présenté leurs produits et leurs services durant ces trois journées (dont une nocturne exceptionnelle) et dans cette très haussmannienne Grande Halle de la Villette. Sous les 13 mètres de charpente, les exposants (UER, Mutlicam, Dalet, Netia, towerCast, David Systems, TDF, Maxi L’Air, RCS, Nagra, Pure Jingles, Brandy, Reelworld, Digigram, WorldDAB, LAWO,…) répartis sur deux cercles et sur plus de 4 000 m² ont répondu aux questions des visiteurs venus des quatre coins de France et d’Europe et ont vanté leurs matériels et leurs services.