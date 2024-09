Emmanuel Boutterin veut passer la main

Le prochain congrès du Syndicat National des Radios Libres (SNRL) se tiendra en Normandie, à Louviers, du 6 au 8 novembre. Son président, Emmanuel Boutterin, dresse un bilan des actions et attentes de son syndicat, dont les congrès sont de plus en plus utiles, avec l’augmentation de la complexité du métier, et l’exigence d’une plus grande rigueur professionnelle pour l’obtention de l’aide publique réglementaire du Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER).